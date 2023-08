Les dirigeants arabes appellent Israël à "honorer ses obligations" au sommet d'El-Alamein

Le sommet a soutenu la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale

Les dirigeants arabes ont conclu un sommet à El-Alamein en Egypte lundi avec un message fort : "Israël doit honorer ses obligations internationales."

Organisé entre le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, le roi jordanien Abdallah II et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le sommet portait sur la question palestinienne et les préoccupations régionales.

Les dirigeants ont souligné l'importance des références juridiques internationales et arabes dans la résolution de la question palestinienne, y compris la fin de "l'occupation israélienne en Cisjordanie" dans un délai précis. Ils ont également soutenu Mahmoud Abbas dans la défense des droits des Palestiniens et la mise en œuvre des résolutions de l'ONU.

Le sommet a soutenu la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale, à la suite d'une solution à deux États basée sur le droit international et l'Initiative de paix arabe.

Les dirigeants arabes ont souligné qu'Israël devait respecter ses obligations internationales et "cesser les intrusions dans les villes de Cisjordanie", ainsi que "lever le blocus de Gaza et libérer les fonds palestiniens détenus sans fondement légal."

Concernant la mosquée Al-Aqsa et le mont du Temple, les dirigeants ont souligné son importance historique sous la tutelle hachémite (jordanienne) et ont déclaré qu'il s'agissait d'un "lieu de culte pour musulmans et chrétiens, rejetant toute tentative de le diviser."

Le sommet visait également à unir les factions palestiniennes et à s'appuyer sur la réunion des secrétaires généraux du 30 juillet. Ils ont exprimé leur soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) pendant sa crise financière.

Le sommet s'est conclu en soulignant l'importance d'une consultation et d'une coordination continues dans le cadre trilatéral, œuvrant à la sauvegarde des droits légitimes des Palestiniens.