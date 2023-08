Nasrallah à Yoav Gallant : "Si vous déclarez la guerre au Liban, vous reviendrez à l'âge de pierre"

"Nous menons des exercices sur le front intérieur pour voir si Israël est prêt à la guerre"

Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a averti lundi soir le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, que si Israël rentre en guerre avec le Liban il sera "ramené à l'âge de pierre". Ces propos font référence à l'affirmation de Yoav Gallant prononcée en juin dernier lors de sa visite à la frontière nord: "Si le Hezbollah commet une erreur et déclenche une guerre contre Israël, nous le frapperons durement et renverrons le Liban à l'âge de pierre".

Lors du discours prononcé à l'occasion du "Jour de la victoire dans la Seconde guerre du Liban", Nasrallah a déclaré : "L'armée israélienne est aujourd'hui dans sa pire condition. Le manque de confiance entre les soldats et leurs commandants, le manque de confiance entre l'armée et l'échelon politique, la réticence à se sacrifier, le manque de motivation pour servir dans les unités de combat, ne font qu'empirer".

Ayal Margolin / Flash90 Soldats israéliens à la frontière avec le Liban

"Ils n'ont pas une véritable armée puissante et légendaire, sa force réside dans l'armée de l'air. Le vrai coup porté à l'armée arrivera uniquement si la nouvelle loi sur le recrutement des extrémistes religieux est adoptée", a-t-il poursuivi, référence à la menace des réservistes israéliens d'amplifier le mouvement de désertion en cas de vote du texte controversé de l'exemption des orthodoxes.

Nasrallah a ajouté que "depuis 2006, nous voyons un changement dans le concept de sécurité, nous voyons une défense passive et active, que ce soit avec les abris ou l'interception de roquettes et de missiles. Nous menons des exercices sur le front intérieur pour voir si Israël est prêt à la guerre, et vous pouvez entendre les généraux israéliens eux-mêmes dire que le front n'est pas prêt."