Israël, 18e armée la plus puissante du monde

L’État hébreu est juste derrière l’Iran (17e) dans le classement des nations du monde en fonction de la puissance de feu actuellement disponible

Le classement PowerIndex de la puissance de feu mondiale a été récemment publié. Les résultats prennent en compte plus de 60 facteurs individuels pour déterminer le score PowerIndex (« PwrIndx ») d'une nation donnée en prenant en compte des catégories allant de la quantité d'unités militaires et de la situation financière à ses capacités logistiques et à sa géographie.

Aharon Krohn/Flash90 Un avion de chasse furtif F-35 israélien lors d'une cérémonie pour les diplômés du cours de pilotage de l'IAF à la base aérienne de Hatzerim dans le désert du Néguev, le 26 décembre 2018.

Les États-Unis au sommet

Au sommet du podium, sans surprise, les États-Unis - de loin la première puissance militaire mondiale à tous les niveaux. La Russie et la Chine sont 2e et 3e du podium, alors que la France se trouve en 9e place du classement. Israël quant à lui est classé 18e de cette liste, entre l’Iran et le Vietnam. Parmi les autres pays du Moyen-Orient, la Turquie est en 11e position, l’Arabie saoudite est 22e du classement tandis que l’armée Egyptienne est 14e et le Qatar 65e.

MCS 3rd Class Matt BROWN (US NAVY/AFP/Archives) Photo de l'US navy prise le 31 mars 2017 montrant le porte-avions américain Carl Vinson et sa flotte

Afin de permettre aux nations plus petites et plus avancées sur le plan technologique de rivaliser avec des puissances plus grandes et moins développées des modificateurs spéciaux, sous forme de bonus et de pénalités, sont appliqués pour affiner davantage cette liste qui est compilée chaque année.

Pour l'examen du GFP 2023, un total de 145 puissances mondiales ont été prises en compte. Depuis 2006, GlobalFirepower (GFP) fournit des statistiques et des données concernant 145 puissances militaires modernes. Le classement GFP est basé sur la capacité militaire potentielle de chaque nation sur terre, mer et air dans tout conflit éventuel mené par des moyens conventionnels. Les résultats intègrent des valeurs liées à la main-d'œuvre, à l'équipement, aux ressources naturelles, aux finances et à la géographie représentées par plus de 60 facteurs individuels utilisés dans la formulation des classements finalisés du GFP - qui offrent un aperçu d’un paysage militaire mondial de plus en plus instable où la guerre semble tout sauf inévitable.