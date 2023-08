Abu Dhabi est arrivée en 2e position

Une enquête menée par Workyard Research montre que Koweït city est la ville la plus abordable au monde, avec un revenu mensuel moyen par personne de 6 199 dollars et un coût de la vie de 752,70 dollars. Dans cette ville, les expatriés peuvent ainsi économiser une partie importante de leurs revenus après avoir couvert les dépenses de base. En comparaison, New York est devenue la ville la moins abordable en raison de son coût de la vie élevé.

Abu Dhabi a obtenu la deuxième place dans la liste des villes les plus abordables, combinant des revenus élevés avec un faible coût de la vie. Le revenu mensuel moyen par habitant à Abu Dhabi est de 7 154 dollars, avec des frais de subsistance s'élevant à environ 873,10 dollars.

Karim SAHIB / AFP Abu Dhabi

En outre, Riyad a obtenu la troisième place, avec un revenu mensuel moyen de 6 245 dollars et un coût de la vie de 814,90 dollars.

Les experts de Workyard ont analysé les données de 20 villes pour évaluer l'équilibre entre les revenus et les coûts de la vie, y compris le loyer, la nourriture et les services publics.

Les données ont été tirées de sources gouvernementales et ont comparé le revenu mensuel moyen aux frais de subsistance mensuels moyens pour 2023.