Le tribunal ordonne l'assignation à résidence du suspect israélien responsable du meurtre de Burqa

Les forces de l'ordre font appel de la décision de libérer Yehiel Indore; la police arrête 2 Palestiniens soupçonnés d'avoir participé aux affrontements

L'Israélien Yehiel Indore a été placé en résidence surveillée. Ce dernier est jugé pour avoir prétendument tué un Palestinien lors d'affrontements dans le village de Burqa en Cisjordanie.

Le tribunal a rejeté la requête des forces de l'ordre israéliennes, qui ont demandé à la Cour de garder le suspect en détention. La police a par la suite interjeté appel contre la libération, une audience sur la question est prévue plus tard dans la journée de mardi. Les autorités policières avaient élargi les chefs d'accusation contre Elisha Yered et Yehiel Indor et émis une requête pour une prolongation de leur détention de 12 jours. Un représentant de la police a expliqué au tribunal que les deux suspects ne devraient pas être libérés, en soulignant qu'ils avaient pris la justice en otage. Mais, le juge Zion Saharay a rejeté la requête, déclarant que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants.

Chaim Goldberg/Flash90 Yehiel Indore, qui est soupçonné d'avoir tué Qusai Jamal Maatan, un Palestinien de 19 ans, dans le village de Burqa en Cisjordanie, arrive pour une audience devant le tribunal de district de Jérusalem.

Indore est soupçonné d'avoir tiré sur Matan lors d'un incident survenu entre des résidents d'implantations juives et des Palestiniens au nord de la Cisjordanie, près de la ville de Burqa. Selon l'armée, des heurts ont éclaté après que des habitants juifs d'un avant-poste voisin ont laissé paître des moutons dans la région. Des Palestiniens de la ville se sont approchés pour les éloigner de leurs terres, ce qui a provoqué une altercation. L'armée a déclaré dans un communiqué samedi : "Durant l'affrontement, des civils israéliens ont tiré en direction des Palestiniens. Un Palestinien a ainsi été tué, quatre autres ont été blessés, et un véhicule palestinien a été retrouvé incendié."

Yonatan Sindel/Flash90 Elisha Yered, l'autre accusé soupçonné d'être impliqué dans la mort du Palestinien de 19 ans Qusai Jamal Maatan dans le village cisjordanien de Burqa, arrive pour une audience à la Cour suprême de Jérusalem.

Les avocats représentant Indore ont salué la décision du tribunal, affirmant que leur client était dans un « bon état physique et mental » pour rester en prison. L'Israélien a passé environ 10 jours à l'hôpital, et n'a été transféré que récemment à l'établissement médical du service pénitentiaire.

« L'allégation de légitime défense ici est claire et si ce n'est pas de la légitime défense, cette affirmation peut être effacée des livres de droit », a déclaré un avocat du groupe d'aide juridique d'extrême droite Honenu, Nati Rom, dans un communiqué. La police israélienne a abandonné lundi une accusation selon laquelle Indore avait agi pour des motivations racistes, mais enquête toujours au sujet du meurtre avec préméditation ou indifférence, participation à une émeute, complot en vue de commettre un crime et obstruction à la justice.

Plus tôt mardi, deux Palestiniens ont été arrêtés à Burqa comme suspects dans ces violents affrontements. La police a déclaré que de nouvelles arrestations pourraient être attendues, après l'arrestation et la libération de cinq autres suspects palestiniens.

"Libérez le héros"

Plus de 200 personnes se sont rassemblées dimanche soir à Jérusalem pour demander à la police de relâcher le "héros", Yehiel Indore. Le groupe, composé de plusieurs organisations d'extrême-droite, a manifesté à l'entrée de Jérusalem, bloquant l'entrée du centre de la ville. "Nous venons protester contre l'injustice qui a été commise et nous demandons la libération immédiate de Yehiel", pouvait-on lire sur une affiche appelant les Israéliens à participer à la manifestation.