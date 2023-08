Cisjordanie : tentative d'attaque contre des soldats à Hawara

L'un des assaillants a été blessé tandis qu'un autre a été arrêté

Une tentative d'attaque contre des soldats israéliens a eu lieu, dans la nuit de mercredi, à Hawara en Cisjordanie. Des terroristes palestiniens ont tiré en direction d'un poste de contrôle de Tsahal près de Naplouse, sans faire de blessés.

Les soldats ont riposté sur les terroristes en voiture et l'un des assaillants a été blessé tandis qu'un autre a été arrêté a rapporté l'armée israélienne. Des engins explosifs improvisés, une grenade, de nombreuses munitions et du matériel militaire ont été saisis dans leur voiture. Les autres terroristes ont pris la fuite.

IDF Munitions saisies à Hawara

Au même moment, des centaines de fidèles juifs ont pénétré dans l'enceinte du tombeau de Joseph à Naplouse, sous la sécurité de Tsahal. Des heurts ont éclaté dans la zone entre émeutiers palestiniens et forces de Tsahal et les Palestiniens ont lancé des pneus brûlés, et procédé à des tirs et des jets d'explosifs.

Le Croissant-Rouge palestinien a fait état de huit Palestiniens blessés par des tirs, dont un dans un état très grave, et de 85 autres blessés touchés par des gaz lacrymogènes.