Energie propre: le royaume de Bahreïn lance un parc solaire

Bahreïn a signé des accords pour mettre en place un parc solaire d'une capacité de 72 mégawatts, alors que le royaume cherche à atteindre le zéro émission carbone d'ici 2060.

Le projet fait partie du plan d'énergie renouvelable de Bahreïn, qui vise à augmenter la part de l'énergie propre dans le mix électrique du pays à 5% d'ici 2025 et à 20% d'ici 2035.

AP Photo/Hasan Jamali, File Bahreïn

Le projet solaire photovoltaïque, situé dans la région méridionale de Sakhir à Bahreïn, comprendra des systèmes d'énergie solaire sur le toit et au sol et des stations de recharge de véhicules électriques sur le circuit international de Bahreïn, à l'Université de Bahreïn, à l'exposition mondiale de Bahreïn et à l'amphithéâtre Al Dana.

AHMAD GHARABLI / AFP Mohammed Bin Daina, le ministre de l'environnement de Bahrein, prend des engagements à la Cop 27

Le parc solaire contribuera à la réalisation d'un développement économique durable pour Bahreïn et ses citoyens et s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux du royaume, a déclaré Yasser Humaidain, ministre de l'Électricité et de l'Eau. L'expansion de l'utilisation de l'énergie solaire aidera à préserver l'environnement et à assurer la durabilité des ressources, a-t-il ajouté.

Bahreïn est le plus petit producteur de pétrole du golfe Persique.