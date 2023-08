Neuf mois après son accord maritime avec Israël, le Liban lance son forage offshore

Le Liban espère que l'exploitation de ressources pétrolières et gazières pourra l'aider à surmonter la crise économique dévastatrice qu'il subit de plein fouet

Une plate-forme de forage est arrivée, mercredi, dans le bloc 9 des eaux libanaises pour lancer l'exploration de ressources pétrolières et gazières, a annoncé le ministre libanais des Travaux publics et des Transports, Ali Hamie, sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Cette avancée résulte d'un accord historique conclu l'année dernière sous les auspices des États-Unis, qui avait permis de définir la frontière maritime litigieuse entre le Liban et Israël au sud. L'exploration offshore au Liban est dirigée par un consortium composé de la société française TotalEnergies, du géant pétrolier italien ENI, et de la société publique qatarienne QatarEnergy.

Un mécanisme a également été établi pour permettre au consortium d'exploiter les éventuelles découvertes qui s'étendent au sud du bloc 9, au-delà de la frontière nouvellement définie. Ces ressources seraient exploitées au nom du Liban, mais avec un système de redevances en place pour Israël.

Le ministre libanais de l'Énergie, Walid Fayad, a exprimé en mai son espoir de confirmer la présence de gisements de gaz et de pétrole d'ici la fin de l'année. Claudio Descalzi, PDG d'ENI, a déclaré en janvier qu'il était optimiste quant à la découverte de gisements dans la région.

JACK GUEZ / AFP Un navire de la FINUL patrouille au large de Rosh Hanikra, une zone située à la frontière entre Israël et le Liban, le 4 mai 2021.

Le Liban, en proie à une crise économique dévastatrice, espère que l'exploitation de ressources pétrolières et gazières pourra l'aider à surmonter cette situation difficile. La monnaie locale a perdu plus de 98 % de sa valeur, les réserves de devises du pays ont été sérieusement entamées et les pannes d'électricité sont devenues courantes dans la plupart des villes.