Jordanie : un drone transportant des explosifs en provenance de Syrie abattu

Les pays arabes cherchent à renforcer leur coopération en matière de sécurité avec la Syrie, qui s'est transformée en un narco-Etat

Un drone transportant des explosifs en provenance de Syrie a été abattu mercredi par l'armée en Jordanie, pays qui lutte depuis des années contre le trafic transfrontalier de stupéfiants, mais aussi d'armes. Selon un communiqué de l'armée, "les gardes-frontières (...) ont détecté un drone qui tentait de franchir illégalement la frontière depuis le territoire syrien. (L'appareil) a été abattu en territoire jordanien". "L'appareil transportait des matières explosives de type TNT", précise le communiqué sans plus de détails.

L'armée jordanienne annonce régulièrement des opérations contre le trafic d'armes et de drogues, notamment le captagon (une amphétamine), à la frontière syrienne où la lutte contre ce fléau s'est intensifiée ces dernières années. La Jordanie a fait état l'an dernier d'un trafic de drogue devenu "plus organisé" à travers la frontière syro-jordanienne, avec la protection de groupes armés notamment équipés de drones, poussant le pays à recourir à l'armée de l'air pour ses opérations.

Dimanche, l'armée a annoncé avoir abattu un drone chargé de crystal meth, une drogue de synthèse, provenant de Syrie, pays en guerre depuis 2011, mois de trois semaines après avoir abattu un drone avec un chargement similaire.

SANA via AP Un soldat syrien montre des pilules de Captagon à Damas, en Syrie

En juin et en février, l'armée a annoncé avoir intercepté plusieurs tentatives de contrebande d'armes et de drogues dans des drones provenant de Syrie. Le 3 juillet, le président syrien Bachar al-Assad et le chef de la diplomatie jordanienne Ayman Safadi ont souligné la nécessité de coopérer pour faire face à la contrebande de drogue à leurs frontières.

