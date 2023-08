L'organisation GWB servirait de couverture pour les activités du Hezbollah le long de la "Ligne bleue", qui sépare le Liban d'Israël

Les États-Unis ont imposé des sanctions à une organisation environnementale libanaise, Green Without Borders (GWB), l'accusant de servir de couverture pour le groupe terroriste Hezbollah. Les sanctions ont été imposées par le bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain, qui a également désigné le dirigeant de GWB, Zuhair Subhi Nahla, pour son rôle présumé dans le soutien et la dissimulation des activités du Hezbollah dans le sud du Liban.

Green Without Borders, créé en 2013, se présente comme une organisation à but non lucratif axée sur la protection des espaces verts libanais et la plantation d'arbres. Mais le département du Trésor américain estime que GWB sert en réalité de couverture pour les activités du Hezbollah le long de la "Ligne bleue", qui sépare le Liban d'Israël. Selon le département du Trésor, les postes avancés de GWB sont occupés par des agents du Hezbollah et servent de couverture aux entrepôts et aux tunnels de munitions du groupe terroriste.

En outre, les travailleurs de ces avant-postes sont accusés d'entraver les activités de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), en empêchant les forces de maintien de la paix d'accéder à des zones qu'elles devraient normalement pouvoir atteindre. GWB a également été accusée d'utiliser ses sites pour former des membres du Hezbollah au maniement des armes et pour soutenir leurs activités le long de la Ligne bleue.

AP Photo/Hussein Malla Des soldats israéliens montent la garde à côté de caméras devant un drapeau du Hezbollah

Brian E. Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du département du Trésor, a dénoncé les "efforts cyniques du Hezbollah pour dissimuler ses activités terroristes déstabilisatrices sous un faux écologisme". En 2017, Israël avait révélé que le Hezbollah utilisait GWB comme couverture pour ses activités, en violation du cessez-le-feu.

Zuhair Subhi Nahla, le dirigeant de GWB, a nié ces allégations dans une déclaration à l'Associated Press en janvier, affirmant que l'organisation n'était pas "un bras armé pour qui que ce soit" et qu'elle travaillait pour "tout le monde" sans être "politisée".