Des militants occupent toujours une école dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban, selon l'ONU

Les individus ont pris possession de différentes écoles, les utilisant comme "refuge", et ont pillé des ordinateurs et du matériel

Deux semaines après la fin des affrontements entre factions armées dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, des individus occupent toujours un complexe scolaire géré par les Nations Unies, selon des responsables de l'ONU, cités par l'Associated Press.

Dorothée Klaus, directrice de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) au Liban, a indiqué dans un communiqué que l'agence a "reçu des rapports alarmants selon lesquels des personnes armées continuent d'occuper ses installations, y compris un complexe scolaire" dans le camp d'Ein el-Hilweh.

Selon Mme Klaus, la présence continue de militants constitue une "grave violation" en vertu du droit international, qui compromet la neutralité des installations de l'UNRWA et porte atteinte à la sûreté et à la sécurité de notre personnel" et des réfugiés vivant dans le camp.

AFP / JOSEPH EID Une rue du camp de réfugiés d'Ain Al-Helweh, près de la ville de Sidon, dans le sud du Liban qui abrite de nombreux Palestiniens

Un responsable palestinien local, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a affirmé que des militants des deux camps opposés ont pris possession de différentes écoles, les utilisant comme "refuge", et ont pillé des ordinateurs et du matériel.

Les combats ont tué au moins 13 personnes, en ont blessé des dizaines d'autres et ont causé des millions de dollars de dégâts dans le camp, selon les responsables de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).