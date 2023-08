Le conflit israélo-palestinien est "la question la plus importante du monde islamique" (ministre iranien)

"Il ne fait aucun doute que le régime sioniste poursuivra ses efforts pour diviser le monde musulman et la région", a affirmé Hossein Amir-Abdollahian

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a profité de son déplacement officiel en Arabie saoudite pour réitérer le soutien de la République islamique à la cause palestinienne, alors que Riyad est en pourparlers avec les États-Unis en vue d'une éventuelle normalisation des liens avec Israël.

Aux côtés du prince Faisal d'Arabie saoudite, M. Amir-Abdollahian a décrit le conflit israélo-palestinien comme "la question la plus importante du monde islamique", "Nous continuons à soutenir la Palestine", a-t-il affirmé. "Il ne fait aucun doute que le régime sioniste poursuivra ses efforts pour diviser le monde musulman et la région. Nous suivons les mouvements du régime sioniste avec perspicacité et vigilance", a-t-il ajouté.

Atta KENARE / AFP Hossein Amir-Abdollahian

L'Iran, pays à majorité chiite, et l'Arabie saoudite sunnite, avaient rompu leurs relations en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique, en réaction à l'exécution par la monarchie du Golfe d'un influent religieux chiite. Les deux puissances rivales du Moyen-Orient ont accepté de reprendre leurs relations diplomatiques dans le cadre d'un accord conclu le 10 mars par l'entremise de la Chine.