La Turquie libère un Israélien condamné pour possession et trafic de khat

Les responsables politiques en Israël ont fait pression pour sa libération auprès des autorités turques

Un citoyen israélien qui a été condamné à dix ans de prison en Turquie pour possession et tentative de contrebande de khat (arbuste considéré comme un stupéfiant dans de nombreux pays) devrait être libéré le week-end prochain, en grande partie grâce aux efforts du président Isaac Herzog et du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, a annoncé jeudi le ministère des affaires étrangères. Danny Awaka, un Israélien d'origine éthiopienne, a été emprisonné, après avoir été exploité par un réseau criminel et emprisonné depuis 2019.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a récemment envoyé une lettre à ce sujet à son homologue turc, dans laquelle il demandait de prendre en compte la "situation particulière" du détenu. "C'est une nouvelle preuve des efforts suprêmes que le ministère des Affaires étrangères déploie au nom des citoyens d'Israël. Il s'agit d'un cas humanitaire et sensible et je remercie le président Isaac Herzog pour le travail commun et mon collègue, le ministre turc des Affaires étrangères, pour avoir compris la nécessité urgente de promouvoir la libération de Danny Awaka", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères. "Le réchauffement des relations entre Israël et la Turquie a largement contribué à promouvoir cette affaire jusqu'à son dénouement heureux. Je souhaite à Danny de revenir en Israël et d'embrasser sa famille après ces années difficiles", a-t-il affirmé.