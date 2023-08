Des groupes de défense LGBTQI+ accusent la police secrète jordanienne d'intimidation et d'enlèvements

Amman répond aux allégations des groupes de défense des droits de l'homme en affirmant qu'"aucune organisation LGBTQI+ n'existe en Jordanie"

Des groupes de défense des droits de l'homme ont accusé les autorités jordaniennes d'intimider les homosexuels, de les enlever, de mettre leur vie en danger en révélant leur orientation sexuelle à leur famille et d'avoir interdit deux organisations LGBTQI+, a rapporté The Guardian vendredi.

Une campagne d'intimidation, menée par la Direction générale des renseignements de Jordanie (GID) a intensifié ses activités contre les personnes et les groupes LGBTQI+, ont déclaré des sources au Guardian , citant des incidents survenus en janvier. Des hommes associés aux organisations LGTBQI+ en Jordanie auraient été interrogés par les agents du GID, dont l'un dénoncé à ses parents conservateurs, et l'autre menacé, ainsi que leurs comptes bancaires gelés.

"Notre relation a été ruinée après cela. J'ai dû quitter la maison de mes parents", a déclaré au Guardian le directeur d'un centre LGTBQI+ sous le pseudonyme de Mounir, qui a ensuite quitté la Jordanie en tant que réfugié.

KHALIL MAZRAAWI / AFP Illustration - des policiers à Amman, en Jordanie

"La militarisation de la société contre les homosexuels est leur tactique", a déclaré quant à elle Rasha Younes, chercheuse principale à Human Rights Watch, au Guardian . "Le gouvernement ne te tuerait pas ou ne te mettrait pas en prison parce que tu es gay. Mais ils laisseront ta famille te tuer". Younes a ajouté que la répression a commencé en 2015, avec une pression qui s'est accrue ces dernières années. Les autorités jordaniennes ont nié les allégations, déclarant qu'"aucune organisation LGBTQI+ n'existe en Jordanie" et déclarant au Guardian que ces accusations sont faites pour augmenter les chances d'obtenir l'asile à l'étranger.

Nouvelle loi sur la cybercriminalité

"Les personnes LGBTQI+ ne sont pas une cible pour les agences de sécurité, y compris le Département des renseignements généraux, et s'il y a des cas de détention, cela est lié à la violation d'autres lois", a déclaré le gouvernement jordanien dans un communiqué au quotidien britannique.

Bien que la Jordanie ait décriminalisé les relations homosexuelles, fait rare dans les pays du Moyen-Orient, Amman n'offre toujours aucune protection juridique. L'opinion publique à l'égard des homosexuels est également restée très hostile dans le pays. En outre, une nouvelle loi sur la cybercriminalité ratifiée samedi a été décrite comme un "désastre" pour les personnes LGBTQI+ en Jordanie, et a suscité des accusations de la part de groupes de défense des droits humains en raison du risque d'une répression plus générale de la liberté d'expression. L'activité en ligne est devenue passible d'une peine de prison et de lourdes amendes pour ce que les autorités considèrent comme "promotion, incitation, aide ou incitation à l'immoralité", démontrant le "mépris de la religion" ou "portant atteinte à l'unité nationale".