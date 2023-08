Le chef de la diplomatie iranienne rencontre le prince héritier saoudien

L'Iran veut faire "l'unité du monde musulman" avec l'Arabie saoudite

Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré le prince héritier d'Arabie saoudite vendredi à l'occasion de sa première visite dans la monarchie du Golfe depuis le rapprochement entre ces deux puissances régionales rivales, ont indiqué des responsables et des médias iraniens.

Hossein Amir-Abdollahian est arrivé jeudi dans la capitale saoudienne Ryad, où il a affirmé que la coopération grandissante entre les deux pays permettrait "l'unité du monde musulman", malgré des années de divergences sur les dossiers régionaux.

Le chef de la diplomatie de la République islamique s'est entretenu vendredi avec le prince Mohammed ben Salmane à Jeddah, a indiqué un diplomate iranien sous couvert d'anonymat, à la faveur d'un prolongement non annoncé de cette visite.

Le puissant prince surnommé MBS dirige de facto le richissime royaume du Golfe, son père, le roi Salmane, étant âgé et malade. Située au bord de la mer Rouge, Jeddah est la porte d'entrée pour les fidèles musulmans qui se rendent dans les deux villes les plus saintes de l'islam, La Mecque et Médine.

Ministère iranien des affaires étrangères/AFP Cette photo fournie par le ministère iranien des Affaires étrangères montre le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian (G) rencontrant son homologue saoudien Faisal bin Farhan à Riyadh le 17 août 2023.

L'Iran, à majorité chiite, et l'Arabie saoudite, à majorité sunnite, ont longtemps étaient à couteaux tirés, s'opposant sur de nombreux dossiers au Moyen-Orient, de la Syrie au Yémen. Les deux pays ont rompu leurs liens officiels en 2016. En mars, Ryad et Téhéran ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide de la Chine.

Jeudi, Hossein Amir-Abdollahian a assuré que ces relations allaient "dans la bonne direction", lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue saoudien Fayçal ben Farhane.

Cette visite est un "prélude à la rencontre des chefs des deux Etats", a-t-il affirmé, sans préciser quand le président iranien Ebrahim Raïssi se rendrait en Arabie saoudite à l'invitation du roi Salmane. Selon l'agence de presse officielle iranienne Irna, il s'agit de "la première rencontre officielle d'un haut responsable (iranien) avec Mohammed ben Salmane". Le réchauffement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite suscite des espoirs d'apaisement au Moyen-Orient, mais les observateurs soulignent que les importants points de discorde sont loin d'être réglés.