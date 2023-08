Le chef de la diplomatie iranienne a eu un échange "franc" avec le prince saoudien

Mohammed ben Salmane, a accepté l'invitation de l'Iran à effectuer une visite dans le pays

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a révélé avoir eu vendredi une conversation "directe, franche et productive" avec le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, au cours de sa première visite dans le royaume du Golfe depuis le début du rapprochement entre les deux pays rivaux de la région. Arrivé jeudi à Ryad, Amir-Abdollahian a affirmé que la coopération croissante entre l'Iran et l'Arabie saoudite contribuerait à "l'unité du monde musulman", en dépit des longues divergences sur les enjeux régionaux.

Dans un message sur le réseau social X, anciennement Twitter, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré : "Ce matin, j'ai eu une discussion de 90 minutes avec le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, à Jeddah". Il a ajouté que les deux hommes avaient eu une "conversation directe, franche et productive fondée sur la politique de bon voisinage". Selon Amir-Abdollahian, ils ont souligné l'importance de "relations bilatérales stables dans tous les domaines" ainsi que de "la sécurité et du développement pour tous" dans la région.

L'Agence de presse officielle de la République islamique (IRNA) a annoncé en soirée que Téhéran avait invité le prince Mohammed ben Salmane à effectuer une visite en Iran et que le prince héritier avait accepté l'invitation. Le puissant prince saoudien, surnommé MBS, est le dirigeant de facto du royaume riche en pétrole, son père, le roi Salmane, étant âgé et malade.

Jeddah, située au bord de la mer Rouge, est le principal point d'accès pour les pèlerins musulmans qui se rendent dans les deux villes les plus saintes de l'islam, La Mecque et Médine. D'après l'agence IRNA, il s'agit de "la première rencontre officielle d'un haut responsable iranien avec Mohammed ben Salmane". L'Iran, majoritairement chiite, et l'Arabie saoudite, majoritairement sunnite, ont longtemps été en conflit, se disputant sur de nombreux dossiers au Moyen-Orient, de la Syrie au Yémen. Les deux pays ont rompu leurs liens officiels en 2016.

En mars, Ryad et Téhéran ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques dans le cadre d'un accord parrainé par la Chine. Jeudi, Hossein Amir-Abdollahian a déclaré que ces relations allaient "dans la bonne direction" lors d'une conférence de presse avec son homologue saoudien, Fayçal ben Farhane. Cette visite est un "prélude à la rencontre des chefs des deux États", a-t-il affirmé, sans donner de date pour la visite du président iranien Ebrahim Raïssi en Arabie saoudite à l'invitation du roi Salmane. Bien que le réchauffement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite suscite des espoirs d'apaisement au Moyen-Orient, les observateurs estiment que les principaux points de discorde restent loin d'être résolus.