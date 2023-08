Établir la vérité sur la mort du Palestinien à Burqa ne relève pas d'une simple version concurrente des événements. C'est un choc de récits existentiels

Les circonstances de la violente altercation ayant mené à la mort du Palestinien Qusai Jamal Ma'atan à l'extérieur du village palestinien de Burqa, en Cisjordanie, restent floues. Deux versions contradictoires des événements s'affrontent, la police israélienne elle-même n'étant pas sûre de ce qui s'est réellement passé le 4 août.

Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les événements exacts qui ont conduit à ce vendredi soir fatidique. Ce qui est certain, c'est qu'un Palestinien de 19 ans, Qusai Jamal Ma'atan, a été tué. Depuis lors, deux Israéliens ont été assignés à résidence – l'un soupçonné d'avoir tué Qusai ; l'autre d'avoir dissimulé l'arme.

Chaim Goldberg/Flash90 Yehiel Indore, l'un des deux suspects du meurtre de Qusai Jamal Maatan

En outre, au moins deux Palestiniens de Burqa ont été arrêtés puis relâchés.

Pour le reste, c'est la parole des uns contre celle des autres. Tous deux affirment avoir agi en état de légitime défense.

Mael Benoliel /i24NEWS Vue aérienne de la zone entre Burqa et Oz Zion, en Cisjordanie

Deux communautés qui se font face

Lorsque nous avons visité la région, à environ 20 minutes de route de Jérusalem, nous l'avons trouvée calme et sereine. Mais pas tout à fait accueillante. Alors que nous nous approchions de deux jeunes hommes habitants de l'implantation de Oz Zion, ces derniers n'ont pas souhaité répondre à nos questions. La seule personne qui était apparemment autorisée à nous parler était le chef de l'avant-poste, Yehuda.

Oz Zion est considéré comme un avant-poste illégal – même du point de vue du gouvernement actuel, qui comprend certains des plus ardents partisans du mouvement des implantations. L'État d'Israël fait la distinction entre les implantations reconnues, établies sur des terres soi-disant domaniales dépourvues de propriété palestinienne privée et les avant-postes illégaux qui sont construits sans permis, souvent sur des terres palestiniennes privées.

Mael Benoliel /i24NEWS L'avant-poste de Oz Zion en Cisjordanie

Quelques soldats israéliens sont stationnés autour de l'avant-poste. L'un d'entre eux nous explique qu'ils sont là en renfort. Les relations avec les résidents de l'avant-poste sont selon ses dires "excellentes", mais avec les Palestiniens des alentours, beaucoup moins évidentes. À quelques centaines de mètres de là, à travers une petite vallée, se trouve le village de Burqa. Nous aurions pu nous y rendre à pied, sauf que nous ne voulions pas être vus traversant la ligne invisible de part et d'autre. Nous sommes donc retournés dans la région un autre jour et avons rencontré Jassem Ma'atan au centre du village, près d'une place renommée en mémoire de Qusai Jamal Ma'atan.

Mael Benoliel /i24NEWS Le village palestinien de Burqa en Cisjordanie

"Les colons voulaient attaquer le côté ouest du village", nous a dit Jassem. "Nos jeunes les ont confrontés parce qu'ils savaient qu'ils venaient à nous, et ce qui s'est passé est arrivé." Une version des faits contestée par le chef de l'avant-poste, que nous finirons par rencontrer. Comme Jassem – mais pour la raison opposée – Yehuda Lieber a soutenu que les jeunes des collines avaient agi en état de légitime défense.

"Tout d'abord, ces jeunes devraient recevoir une médaille parce qu'ils ont protégé leur vie et celle des autres Juifs qui étaient avec eux.

Mael Benoliel /i24NEWS Des habitants du village palestinien de Burqa, en Cisjordanie

L'incident s'est produit dans un pâturage juste entre Oz Zion et Burqa. Et même si quelqu'un s'y trouvait illégalement, ce ne serait pas une raison pour le tuer", a déclaré Yehuda, faisant référence au statut illégal de l'avant-poste. Alors que Yehuda nous a conduits vers l'une des maisons préfabriquées, nous avons jeté un coup d'œil au mot griffonné à côté de l'entrée : vengeance.

De leur côté, les 3 000 Palestiniens de Burqa se sentent entourés d'avant-postes israéliens. L'ancienne route menant aux pâturages est bloquée. Ces derniers prétendent qu'il leur est interdit de faire paître leurs animaux en dehors du village. Un berger local, Nizham Ali, raconte que les habitants du village ont été chassés de leurs terres par les résidents de l'avant-poste et confinés chez eux. "Nous n'osons pas sortir nos moutons, ils sont gardés au bercail. Ils descendent vers nous quotidiennement, ils nous entourent", en référence aux habitants de Oz Zion.

Mael Benoliel /i24NEWS Un habitant dort dans l'implantation d'Oz Zion en Cisjordanie

Quelques jours avant l'incident, l'armée israélienne a distribué des ordres d'évacuation aux résidents l'avant-poste. Créé il y a douze ans, cet avant-poste a été à plusieurs reprises démoli - et reconstruit par la suite. Aujourd'hui, les habitants d'Oz Zion comptent six familles, dont une douzaine de jeunes. "Nous étions la première famille qui s'est s'installée ici", affirme l'un d'entre eux, Yehouda. "Et nous sommes là pour rester".