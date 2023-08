Deux Israéliens tués dans un attentat à Hawara en Cisjordanie

Les deux victimes ont manifestement été visées depuis une voiture. Les services de sécurité recherchent activement les auteurs de l'attentat

Deux Israéliens ont été tués par balle ce samedi dans la localité de Hawara, en Cisjordanie. L'attentat s'est produit à l'intérieur d'une station de lavage de voitures dans la ville au sud de Naplouse.

Le Maguen David Adom a signalé avoir reçu un rapport à 15h04 faisant état de deux blessés par balles près de Hawara. Selon le communiqué, les médecins et les ambulanciers du MADA, en coopération avec une force médicale de l'armée israélienne, fournissaient des soins médicaux et tentaient de réanimer un homme de 60 ans et un autre de 30 ans.

Les deux hommes ont été déclarés morts quelques minutes plus tard.

Plus d'informations à suivre