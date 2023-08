Arabie saoudite : le Sommet mondial de l'archéologie à AlUla en septembre

Plus de 60 conférenciers participeront à l'événement

Un sommet sur l'archéologie aura lieu en septembre dans la ville historique AlUla en Arabie saoudite. Le Sommet mondial de l'archéologie se tiendra à Maraya à AlUla du 13 au 15 septembre. Il est organisé par la Commission royale pour AlUla (RCU) et proposera des tables rondes et des conférences sur la pertinence de l'archéologie de nos jours.

Plus de 60 conférenciers participeront à l'événement, issus de divers horizons allant de l'archéologie et du patrimoine culturel aux médias et à l'entrepreneuriat. Ils discuteront de la manière de promouvoir l'archéologie au niveau mondial, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes et innovations dans le domaine.

Thomas SAMSON / AFP Alula

L'identité, la résilience, les paysages de ruines et l'accessibilité aux sites historiques feront partie des thèmes abordés.

Les étudiants en archéologie d'Arabie saoudite et de l'étranger seront également invités à participer au Forum, qui comprendra des conférences et des visites sur le terrain à travers la ville d'AlUla.

Le Sommet mondial d'archéologie d'AlUla s'inscrit dans le cadre des objectifs proposés dans Saudi Vision 2030, avec un accent particulier mis sur le patrimoine culturel et les avancées scientifiques. L'événement inaugural coïncidera avec le 45e Comité du patrimoine mondial de l'Unesco, que l'Arabie saoudite accueillera pour la première fois à Riyad du 10 au 25 septembre.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, AlUla est célèbre pour ses tombes monumentales élaborées, sculptées dans des falaises austères de grès rouge. Le site présente l'héritage d'une civilisation vieille de 7 000 ans, de superbes formations rocheuses et canyons naturels, une myriade d'activités sportives d'aventure et des installations artistiques à l'avant-garde dont un immense miroir.