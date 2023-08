Le pouvoir redoute une reprise du mouvement protestataire à l'occasion de la première année de l'assassinat de Mahsa Amini par la "police des mœurs" à Téhéran

Plusieurs dizaines de militants iraniens des droits civils ont été arrêtés dans tout le pays ces dernières semaines, avant l'anniversaire de l'assassinat de Mahsa Amini par la "police des mœurs" à Téhéran, selon des médias d'opposition iraniens. La mort de la jeune femme en septembre 2022 a provoqué des manifestations dans tout le pays appelées "Femmes, Vie, Liberté", qui ont duré des mois et ont périodiquement repris depuis lors.

Dans la province du Kurdistan, l'activiste Ziba Qlij-Khani, arrêtée lors des manifestations de l'année dernière, a été transférée à la prison de Sanandaj. Deux parents d'un manifestant tué ont également été arrêtés, bien que l'un d'entre eux ait été relâché depuis. Dans la province de Gilan, 12 activistes ont été arrêtés, qualifiés de "groupe lié à des éléments étrangers" par le département du renseignement de la province, qui les accuse de planifier des troubles pour l'anniversaire des émeutes de l'année dernière. A Ilam, un autre militant, arrêté lors des manifestations "Femmes, Vie, Liberté", a été arrêté plus tôt ce mois-ci et transféré dans une prison locale.

L'envoyé spécial américain pour l'Iran, Abram Paley, a exprimé sa préoccupation sur Twitter, affirmant que le monde "tiendra le régime iranien responsable du mépris des droits de l'homme et des libertés fondamentales". Tara Sepehri Far, chercheuse senior sur l'Iran au sein de l'ONG Human Rights Watch, a déclaré que les arrestations visaient à réprimer le mécontentement populaire face à l'impunité et aux violations des droits en cours.

AP Photo/ Maya Alleruzzo Une photo de Mahsa Amini

De son côté, le commandant en chef des Gardiens de la révolution islamique, Hossein Salami, a qualifié les manifestations déclenchées après la mort d'Amini de "plus fortes, dangereuses et graves" en Iran. Il a également accusé les ennemis de l'Iran (généralement une référence aux États-Unis et à Israël) de planifier de nouvelles manifestations pour l'anniversaire de sa mort.

Le mois dernier, la police iranienne a annoncé le retour des patrouilles de la "police des mœurs" pour faire respecter les lois sur le hijab, après une pause de six mois.