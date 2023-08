L'Arabie saoudite est le plus grand marché de la finance islamique

L'industrie de la finance islamique devrait croître d'environ 10% cette année et l'année prochaine malgré un ralentissement de l'économie mondiale

L'Arabie saoudite est le plus grand marché financier islamique au monde, avec des actifs dans tous les secteurs dépassant 826,7 milliards de dollars, a déclaré le gouverneur de la Banque centrale saoudienne.

Le royaume est également le plus grand émetteur mondial d'obligations islamiques conformes à la charia, et son secteur de l'assurance coopérative connaît la croissance la plus rapide au monde, atteignant près de 27% en 2022.

En outre, le marché de la finance islamique s'est développé à un rythme soutenu, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 9,6 % au cours des trois dernières années.

S&P Global Ratings prévoit que l'industrie de la finance islamique devrait connaître une croissance d'environ 10% cette année et la suivante, malgré un ralentissement de l'économie mondiale. Cette croissance sera principalement portée par les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le secteur a continué de se développer en 2022, avec des actifs en hausse de 9,4% contre 12,2% en 2021, soutenus par la croissance des actifs bancaires.

En Arabie saoudite, la mise en œuvre de son ambitieuse stratégie de diversification, Vision 2030, la poursuite de la dynamique de croissance économique et la croissance du crédit hypothécaire ont soutenu l'expansion de l'industrie de la finance islamique.