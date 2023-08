L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient subiront un "stress hydrique extrême" d'ici 2050

L'Asie du Sud est la deuxième région la plus touchée, avec 74 % des pays en situation de stress hydrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est en tête du classement mondial des régions en situation de stress hydrique, et chaque nation souffrira d'une pénurie d'eau extrême d'ici 2050, selon une étude du World Resources Institute.

Environ 83% des habitants de la région vivent dans des conditions de stress hydrique extrême, plus de 80% des réserves d'eau étant utilisées pour l'irrigation, le bétail, l'industrie et les besoins domestiques.

Une brève sécheresse pourrait faire des ravages et consommer totalement les approvisionnements, poussant les gouvernements à couper l'eau aux résidents. Le Golfe est en tête des classements du rapport, avec Bahreïn en première place.

Le Koweït, Oman et le Qatar ont été classés parmi les six premiers, aux côtés du Liban et de Chypre.

AP Photo/Hani Mohammed Des derricks endommagés dans le port de Hodeida, au Yémen

"Le stress hydrique dans ces pays est principalement dû à une faible offre, associée à une demande d'utilisation domestique, agricole et industrielle", a déclaré l'institut.

Les Émirats arabes unis sont arrivés au septième rang du classement WRI, suivis de l'Arabie saoudite, d'Israël, de l'Égypte, de la Libye et du Yémen.

Daniel Bock / i24NEWS Israël

L'Asie du Sud est la deuxième région la plus touchée, avec 74 % des pays en situation de stress hydrique.

En mai, un responsable de l'ONU a prévenu que l'Irak ne pourrait satisfaire que 15 % de ses besoins en eau d'ici 2035 si la tendance se maintient tandis qu'au Liban, l'Unicef a averti que six millions de personnes risquaient des problèmes de santé en raison de pénuries d'eau.