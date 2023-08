Carrefour s'apprêterait à ouvrir des magasins dans les Territoires palestiniens

La chaîne de supermarchés a en revanche refusé d'ouvrir des magasins dans les implantations juives de Cisjordanie

Carrefour s'apprête à ouvrir des magasins à Jérusalem-Est et dans certaines localités palestiniennes de Cisjordanie, selon une information relayée par The Marker. Pour ouvrir ces succursales, le géant français de la distribution, implanté depuis quelques mois en Israël, a conclu un accord avec le groupe Maslamani, l'un des plus grands entrepreneurs de l'Autorité palestinienne.

Le Groupe Maslalmani, propriété de l'homme d'affaires Amar Maslamani, est spécialisé dans l'importation et la distribution de produits dans le secteur alimentaire, aussi bien en Israël que dans les Territoires palestiniens. Il commercialise notamment les marques phares d'ustensiles de cuisine Pyrex et Tefal.

Selon certains observateurs, ouvrir des succursales pour les clients palestiniens viserait, entre autres, à apaiser les tensions avec les pays arabes comme la Jordanie, l'Egypte ou le Liban où le distributeur français est présent, et qui ont très mal accueilli l'installation de Carrefour en Israël.

La décision risque en revanche d'être mal perçue dans l'Etat hébreu, sachant que la chaîne de supermarchés a cédé aux pressions de ses syndicats et du BDS en refusant d'ouvrir des magasins dans les implantations juives de Cisjordanie. "Carrefour s’engage à ne pas être complice d’une infraction au droit international et ne sera donc pas présent dans les colonies de Cisjordanie", avait ainsi déclaré l'un des responsables de Carrefour Israël.