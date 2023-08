Shlomo Naaman, chef du conseil régional du Goush Etzion où se trouve la ville d'Hébron, exige une réponse plus ferme du gouvernement face au terrorisme : "Les terroristes, avec l'encouragement et le financement de l'Autorité Palestinienne, ont entrepris de nous tuer et le gouvernement ne peut tout simplement pas continuer le concept des maudits accords d'Oslo. Nous exigeons un changement de cap (...) C'est une guerre qui se déroule ici et il faut se comporter comme dans une guerre."