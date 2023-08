Arabie saoudite : un fonds de 200 millions de dollars pour la high-tech

L'Arabie saoudite investit en masse pour développer le secteur

Un fonds de 200 millions de dollars a été lancé en Arabie saoudite afin d'investir dans des entreprises nationales et internationales de haute technologie dans le cadre du plan de diversification économique du royaume.

Ce projet fait partie de la nouvelle stratégie de l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (Kaust), a rapporté dimanche l'agence de presse saoudienne.

BERTRAND GUAY / AFP Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman smiles as he arrives at the Elysee Palace in Paris, France.

La stratégie se concentre sur "l'augmentation de la probabilité de transformer la recherche en innovations économiquement bénéfiques", à travers trois grands axes

Les initiatives comprennent le lancement de l'Institut national de transformation pour la recherche appliquée (NTI) pour stimuler le développement et la commercialisation de la technologie ; la restructuration des centres de recherche pour les aligner sur les priorités nationales en matière de recherche, de développement et d'innovation ; et la création du nouveau fonds.

Le royaume devrait dépenser 34,6 milliards de dollars en technologies de l'information et des communications en 2023. Il y a plusieurs jours, le gouverneur de la Banque centrale saoudienne a annoncé que le Royaume est le plus grand marché financier islamique au monde, avec des actifs dans tous les secteurs dépassant 826,7 milliards de dollars.