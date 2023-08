Syrie : nouvelles manifestations dans le sud sous contrôle du régime

"Liberté" et "A bas Bachar al-Assad", scandaient les manifestations dans ce pays déchiré par la guerre

Des manifestations ont eu lieu dans deux provinces du sud de la Syrie contrôlées par le gouvernement, dans un contexte de colère généralisée face à l'effondrement de la livre syrienne et à la diminution du pouvoir d'achat.

Les rares manifestations se limitent au sud de la Syrie et sont loin des bastions du gouvernement de la capitale Damas et des plus grandes villes, notamment Alep et Homs.

Les manifestations ont eu lieu une semaine après que le président syrien Bachar Al-Assad a promulgué deux décrets doublant les salaires et les pensions du secteur public, ce qui a déclenché l'inflation et aggravé les difficultés économiques.

Le dollar américain s'est renforcé, passant de 7 000 livres syriennes au début de l'année 2023 à 15 000 aujourd'hui. Au début du soulèvement syrien qui s'est transformé en guerre civile en 2011, le dollar s'échangeait à 47 livres.

Les manifestations se sont concentrées dans la ville méridionale de Soueida, où vit la minorité druze du pays, et dans la province voisine de Daraa. Les manifestations sporadiques à Soueida contre le gouvernement et la corruption se sont intensifiées et sont devenues violentes, tandis que Daraa, de nouveau sous le contrôle du gouvernement depuis 2018, a connu une criminalité élevée et des affrontements entre milices.

Le média local Suwayda24 a publié des vidéos montrant des centaines de protestataires dans le centre de la ville de Soueida, scandant des slogans hostiles au régime, dont "Liberté" et "A bas Bachar al-Assad".

Samedi, des dizaines de personnes avaient également manifesté dans la province voisine de Deraa, certaines arborant le drapeau de l'opposition et réclamant le départ d'Assad, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Le conflit en Syrie, déclenché par la répression brutale de manifestations prodémocratie, a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé des millions de personnes.