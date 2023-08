Gaza : 15 Palestiniens blessés à la frontière avec Israël

Les heurts ont éclaté à l'occasion de l'anniversaire d'incendie d'Al Aqsa par un chrétien australien fondamentaliste le 21 août 1969

De violentes émeutes ont éclaté lundi soir à la frontière entre Gaza et Israël, au cours desquelles 15 Palestiniens ont été blessés. Des Palestiniens ont jeté des pierres sur la barrière de sécurité et sur des soldats de Tsahal et ont brûlé des pneus.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Bordure de Gaza

Le commandant de la division de Gaza, le général de brigade Avi Rosenfeld, a dirigé le renforcement de la clôture à plusieurs endroits avec l'aide de tireurs d'élite. Des mesures ont été prises pour disperser les foules afin d'éloigner les Palestiniens de la clôture.

Les heurts ont éclaté à l'occasion de l'anniversaire d'incendie d'Al Aqsa par un chrétien australien fondamentaliste le 21 août 1969. Le feu avait complètement détruit le Saladin et menacé le dôme du rocher, fabriqué en argent pur.

Des parties du dôme intérieur orné de céramique et des murs ont été endommagées et 48 fenêtres de la mosquée, faites de plâtre et de vitraux, ont été détruites ainsi que de nombreux décors et versets coraniques ont été brûlés.