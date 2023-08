Cisjordanie : arrestation des deux auteurs présumés de l'attentat de Hébron

Les suspects, apparentés, ont avoué avoir commis l'attaque

Deux Palestiniens soupçonnés d'avoir perpétré l'attentat meurtrier près de Hébron lundi matin ont été arrêtés par les forces israéliennes dans la soirée. Selon les détails publiés dans un communiqué conjoint de l'armée et du renseignement intérieur, les suspects, apparentés, ont avoué avoir commis l'attaque à l'arme à feu dans laquelle une Israélienne a été tuée et un Israélien grièvement blessé. Le fusil M-16 qui aurait été utilisé par les terroristes a également été saisi.

Batsheva Nagari, une mère de trois enfants âgée de 40 ans qui résidait dans l'implantation de Beit Hagai, a été tuée alors qu'elle circulait en voiture sur la route 60. Elle a été inhumée lundi soir au cimetière à 19h45 dans le cimetière de Kfar Etzion, en Cisjordanie. Sa fille de six ans également présente lors de l'attentat en est sortie indemne, tandis qu'Arié Gottlieb, le conducteur du véhicule âgé de 35 ans, a été grièvement blessé. Au moins 20 impacts de balles ont été retrouvés sur la voiture après l'attaque.

Une vaste chasse à l'homme avait été lancée dans la région pour retrouver les terroristes qui avaient réussi à prendre la fuite. Les deux hommes arrêtés ont été transférés au service du Shin Bet pour un interrogatoire approfondi.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a salué sur Twitter l'arrestation des terroristes, et assuré que toutes les mesures seraient prises afin de renforcer la sécurité. "Remerciements aux forces de Tsahal et du Shin Bet pour leur opération rapide et précise. Ceux qui ont brutalement assassiné Batsheva Nagari seront incarcérés pour le reste de leur vie. Nous prendrons toutes les mesures pour renforcer la sécurité et mettre la main sur nos ennemis", a-t-il écrit.