Cisjordanie : vaste coup de filet antiterroriste après l'attentat de Hébron

Les raids se sont notamment concentrés sur la ville d'Hébron, permettant l'arrestation de deux individus suspectés d'avoir commis l'attentat de lundi matin

Une cinquantaine de Palestiniens recherchés pour activités terroristes ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi, au cours d'une vaste opération conjointe de l'armée et du renseignement intérieur en Cisjordanie. Les raids se sont notamment concentrés sur la ville d'Hébron, permettant l'arrestation de deux individus suspectés d'avoir commis l'attentat de lundi matin, dans lequel une Israélienne a été tuée. De nombreux bâtiments ont également été fouillés et des véhicules ont été saisis.

Des heurts ont éclaté entre Palestiniens et forces israéliennes ciblées par des coups de feu ainsi que des jets d'explosifs, de cocktails Molotov et de pierres. De nombreuses routes ont par ailleurs été bloquées par les émeutiers. L'armée a riposté par tirs et des moyens de dispersion anti-émeute. Un Palestinien a été blessé dans les incidents, selon un communiqué de Tsahal. Le ministère palestinien de la Santé rapporte quant à lui que ce même jeune de 17 ans a été tué.

Les affrontements n'ont fait aucun blessé parmi les forces israéliennes. Ce vaste coup de filet intervient au lendemain de l'attentat meurtrier perpétré près d'Hébron, auquel une grande partie de la classe politique a réagi en réclamant plus de fermeté et d'action du gouvernement face au terrorisme.