Dubaï : plus de 40 millions de passagers à l'aéroport au premier trimestre 2023

L'aéroport international de Dubaï est le plus fréquenté au monde

L'aéroport international de Dubaï (DXB) a annoncé avoir accueilli 41,6 millions de passagers au premier semestre 2023, dépassant les chiffres de 2019 et un peu plus de 100 % par rapport aux six premiers mois de 2019, grâce à une forte reprise après la pandémie.

Les chiffres de DXB montrent une augmentation de la fréquentation de 49,1 % au premier trimestre contre 27,9 millions en 2022.

L'aéroport international de Dubaï est le plus fréquenté au monde. Au second trimestre, le trafic de passagers a bondi de 42,7% sur un an pour atteindre 20,3 millions de voyageurs. L'aéroport de Dubaï a connu une croissance importante du trafic passager et fret dans la décennie passée. Entre 1997 et 2015, le nombre total des passagers en transit a augmenté de 815 %.