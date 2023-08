L'Iran dévoile un drone militaire amélioré

Ce nouveau modèle de la gamme Mohajer ("migrateur" en persan), a un rayon d'action de 2.000 kilomètres

L'Iran a dévoilé la nouvelle version d'un drone militaire capable de voler 24 heures et de transporter toutes sortes d'armements, qui est destiné à enrichir les capacités de défense aérienne de la République islamique.

Un exemplaire du Mohajer 10 a été présenté au président Ebrahim Raïssi au cours de la visite d'une exposition organisée à Téhéran à l'occasion du "Jour de l'industrie de défense", selon l'agence officielle Irna.

Ce nouveau modèle de la gamme Mohajer ("migrateur" en persan), a un rayon d'action de 2.000 kilomètres, une autonomie de 24 heures et une altitude maximale de 7.000 m, a indiqué Irna.

Iranien military via AP Sur cette photo publiée par l'armée iranienne, un drone est lancé depuis un navire de guerre lors d'un exercice militaire de drone en Iran.

Il peut voler à une vitesse maximale de 210 km/h, est équipé d'équipements électroniques de reconnaissance et peut porter une charge de 300 kg, ce qui lui permet de "transporter toutes sortes de bombes et de munitions", a ajouté l'agence sans entrer dans les détails. La gamme de drones de combat Mohajer est développée depuis la guerre Iran-Irak des années 1980 pour être utilisée par l'armée et le corps des Gardiens de la Révolution.

Récemment, la République islamique a été accusée de fournir à la Russie des drones, notamment des Shahed-136 kamikaze, pour mener des attaques en Ukraine.

Téhéran a reconnu avoir fourni des drones à Moscou, mais a assuré que ces livraisons avaient eu lieu avant l'offensive en Ukraine, sans échapper pour autant à une salve de sanctions occidentales.

Les Etats-Unis ont averti en juin que la Russie recevait du matériel d'Iran pour "construire une usine de drones" sur son sol.