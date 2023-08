Terrorisme : les dirigeants des implantations de Cisjordanie exigent des mesures

"J'ai honte d'avoir à protester devant le bureau du Premier ministre alors que le pays est dirigé par un gouvernement de droite", a dit Yossi Dagan

Les dirigeants des implantations juives de Cisjordanie ont organisé ce mardi matin une conférence de presse devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem, afin d'exiger une action d'envergure du gouvernement face au terrorisme. Cette initiative intervient au lendemain d'un attentat perpétré près de Hébron, lors duquel une mère de famille israélienne a été assassinée.

"Nous demandons à nos amis du gouvernement de renverser la situation face au terrorisme. Si vous ne le faites pas, nous le ferons, et nous manifesterons contre vous", a déclaré le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan.

Celui-ci a souligné qu'il avait "honte" de se retrouver à protester devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem aux côtés des dirigeants du conseil régional du Goush Etzion et de celui de Binyamin, Shlomo Neeman et Israel Ganz, "alors que le pays est dirigé par un gouvernement de droite".

Le leader des implantations a ensuite accusé le président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, d’être à l’origine de la récente vague de terrorisme, affirmant que "c'était lui qui devrait avoir peur". "Mais au lieu de cela, le gouvernement continue de lui transférer chaque mois d’énormes budgets qu'il utilise pour financer le terrorisme", a-t-il déploré.

"Le marais, c’est l’AP, tandis que les moustiques s’appellent Hamas et Jihad islamique. Malheureusement, ces dernières années, Israël essaie seulement d’attraper les moustiques et non d’assécher les marais", a encore dit Yossi Dagan qui réclame de longue date une opération militaire dans toute la Cisjordanie afin de porter un grand coup au terrorisme.