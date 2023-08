Téhéran coupera "toute main impliquée dans une agression contre l'Iran" (Raïssi)

Lundi, le Premier ministre israélien a accusé l'Iran d'être derrière la flambée de terrorisme en Cisjordanie

Le président Ebrahim Raïssi a déclaré mardi que Téhéran couperait "toute main impliquée dans une agression contre l'Iran", a rapporté l'agence de presse semi-officielle Fars, lors d'une cérémonie au cours de laquelle la République islamique a dévoilé de nouveaux équipements militaires.

Cette déclaration survient alors que l'Iran a dévoilé la nouvelle version d'un drone militaire capable de voler 24 heures et de transporter toutes sortes d'armements, qui est destiné à enrichir les capacités de défense aériennes du pays.

Un exemplaire du Mohajer 10 a été présenté au président Ebrahim Raïssi au cours de la visite d'une exposition organisée à Téhéran à l'occasion du "Jour de l'industrie de défense", selon l'agence officielle Irna.

Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé l'Iran d'être derrière la flambée de terrorisme en Cisjordanie, après l'assassinat de Batsheva Nagari dans une attaque près de Hébron. "Nous sommes au beau milieu d’une offensive terroriste qui est encouragée, dirigée et financée par l’Iran et par ses groupes mandataires", a-t-il déclaré. "Les changements les plus significatifs, sur le terrain, sont liés au financement et aux objectifs poursuivis par l’Iran", a affirmé le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. "L’Iran cherche tous les moyens de nuire aux citoyens d’Israël. Nous entreprendrons des actions variées qui rétabliront la sécurité pour les citoyens d’Israël", a-t-il souligné, ajoutant que "toutes les options sont sur la table".