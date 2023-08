Syrie : au moins deux civils tués par une frappe russe dans le nord-ouest tenu par les rebelles

"Cinq autres civils, dont une femme et deux enfants, ont été blessés"

Des frappes aériennes russes sur une station de pompage d'eau abandonnée ont tué au moins deux civils dans le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, mardi en fin de journée. "Deux hommes, tous deux civils, ont été tués et cinq autres civils, dont une femme et deux enfants, ont été blessés", a déclaré à l'AFP Rami al-Dandal, un volontaire du groupe de secours des Casques blancs, ajoutant que l'un des morts avait 18 ans et l'autre était une personne âgée.

OMAR HAJ KADOUR / AFP Illustration - Des membres du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham

Les bombardements russes ont eu lieu dans un contexte de recrudescence des attaques de Moscou, allié de Damas, à l'ouest de la ville d'Idlib où vivent des Syriens déplacés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait état du même nombre de morts, indiquant que les frappes visaient des "bases militaires appartenant à Hayat Tahrir al-Sham (HTS)". Le groupe terroriste HTS, dirigé par d'anciens membres d'Al-Qaïda, contrôle des pans entiers de la province d'Idlib, ainsi que des parties des provinces adjacentes de Lattaquié, Hama et Alep.

Les frappes russes ont également visé la ville d'Ariha, au sud de la ville d'Idlib, ont indiqué l'AFP et l’OSDH, ce dernier précisant qu'aucune victime n'avait pour le moment été signalée. Plus tôt dans la journée de mardi, les forces russes ont ciblé une base rebelle au nord de la ville d'Idlib, tuant trois membres du HTS, tandis que sept autres combattants et cinq civils ont été blessés, selon l’OSDH.

https://twitter.com/i/web/status/1693899810800369866

Le Hayat Tahrir al-Sham est de plus en plus isolé, les pays qui soutenaient autrefois les insurgés contre le régime syrien rétablissant peu à peu leurs relations avec le président Bachar al-Assad. Les États-Unis et l’ONU considèrent toujours le groupe comme une organisation terroriste, malgré les efforts déployés pour lui donner une nouvelle image.