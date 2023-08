Tempête inhabituelle à La Mecque en Arabie saoudite

Le Centre Météorologique National (Ncm) a émis une alerte météo rouge

Une violente tempête accompagnée de fortes pluies et de rafales de vent a frappé mardi la Mecque, en Arabie Saoudite, surprenant les pèlerins musulmans et les habitants de la ville sacrée de l'Islam. La ville de Jeddah a également été touchée par une violente tempête de sable. Le Centre Météorologique National (Ncm) a émis une alerte météo rouge dans la province et dans certaines régions du royaume, valable également pour ce mercredi, prévoyant de nouveaux orages accompagnés de vents violents.

De nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des pèlerins se précipitant vers un abri, tandis que le personnel de la Grande Mosquée est pris dans des rafales de vent emportant de grandes poubelles. Dans une autre vidéo, un énorme panneau publicitaire tombe, manquant de peu une voiture qui passe. Les images montrent également des rues inondées et des voitures presque entièrement immergées.