La région israélienne de Rosh Hanikra "appartient au Liban", affirme un journal affilié au Hezbollah

Le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a déclaré avoir obtenu une carte qui montre qu'une partie de la région israélienne de Rosh Hanikra appartient au Liban, conformément à un accord d'enregistrement des frontières datant de 1923. Ce document, qui vient s’ajouter à la liste des différends frontaliers entre Israël et le Liban, porterait à 14 le nombre de points de désaccord à ce sujet entre les deux pays.

De hauts responsables militaires israéliens et libanais se sont rencontrés la semaine dernière à un poste frontalier de l'ONU entre Israël et le Liban. Un communiqué de presse a indiqué que les parties ont discuté de "la situation le long de la Ligne bleue, des violations aériennes et terrestres, et d'autres questions relevant du mandat de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban)".

Au début du mois d'août, de hauts responsables du ministère israélien des Affaires étrangères et des forces armées israéliennes s'étaient déjà entretenus avec des représentants des Nations unies et des ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de la question libanaise.

JALAA MAREY / AFP Un panneau écrit en hébreu, en anglais et en arabe désignant une zone militaire surplombe la mer Méditerranée à Rosh Hanikra, à la frontière entre le Liban et Israël

Les Libanais, quant à eux, ont organisé une visite sur le terrain pour les représentants des membres du Conseil de sécurité, afin de présenter leur point de vue à propos des désaccords frontaliers le long de la Ligne bleue entre le Liban et Israël.