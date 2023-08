Syrie : des manifestants en colère prennent d'assaut les bureaux du parti Baas

Les manifestations ont été déclenchées par la détérioration des conditions de vie et l'inflation

Des manifestants en colère ont fait irruption dans les bureaux du parti Baas (le Parti socialiste de la résurrection arabe) au pouvoir dans une province du sud de la Syrie, alors que les protestations s'intensifient contre le gouvernement dans le contexte d'une grave crise économique et financière qui frappe le pays déchiré par la guerre, a rapporté mercredi l'Associated Press.

Les militants de l'opposition affirment que les manifestants ont également partiellement bloqué une autoroute reliant la province de Soueïda, à majorité druze, à la capitale Damas, lors des rassemblements anti-gouvernementaux qui ont éclaté la nuit dernière. Les manifestations ont été déclenchées par la détérioration des conditions de vie et l'inflation qui a augmenté après la décision du président syrien Bachar Al-Assad, la semaine dernière, de doubler les salaires et les pensions du secteur public. Jusqu'à présent, les manifestations ne se sont pas étendues aux bastions du gouvernement le long de la côte méditerranéenne, à la capitale Damas et aux plus grandes villes, notamment Alep et Homs.

Toutefois, elles ont également eu lieu dans la province voisine de Daraa, qui borde la Jordanie. L'économie de la région s'est détériorée et la criminalité a augmenté depuis que les forces gouvernementales l'ont reconquise en 2018. Le gouvernement syrien n'a pas réagi aux manifestations.

L'économie du pays est en difficulté après des années de conflit, de corruption et de mauvaise gestion, ainsi que de sanctions imposées par l'Occident en raison d'accusations d'implication du gouvernement dans des crimes de guerre et le commerce illicite de stupéfiants.

SUWAYDA24 / AFP Une photo diffusée par le site d'information Soueida 24 montre des personnes manifestant dans la ville de Soueida, dans le sud de la Syrie, le 21 août 2023.

Les Nations unies estiment qu'environ 90 % de la population vit dans la pauvreté. La province de Soueïda abrite la minorité druze du pays et s'est en grande partie isolée du conflit syrien, qui en est à sa 13e année.

La valeur de la livre syrienne par rapport au dollar est tombée à son plus bas niveau historique, passant de 7 000 au début de 2023 à 15 000 livres pour un billet vert. Au début du conflit en 2011, le dollar s'échangeait à 47 livres.