Israël approuve l'augmentation des exportations de gaz vers l'Égypte

"Cette mesure augmentera les revenus de l'État et renforcera les liens diplomatiques entre Israël et l'Égypte", a affirmé le ministre israélien de l'Energie

Israël va augmenter ses exportations de gaz naturel vers l'Égypte à partir de son gisement offshore de Tamar, a indiqué mercredi le ministre de l'Énergie Israël Katz.

https://twitter.com/i/web/status/1694344362346287337 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Cette mesure augmentera les revenus de l'État et renforcera les liens diplomatiques entre Israël et l'Égypte", a déclaré M. Katz mercredi dans un message publié sur X (ex-Twitter) sans toutefois fournir d'autres détails. L'Égypte, qui fait face à une demande croissante de gaz avec ses 105 millions d'habitants, a vu sa production de gaz entre janvier et mai diminuer de 9 % et de 12 % par rapport à la même période en 2021.

AFP Un employé du gisement de gaz israélien de Tamar, en Méditerranée, le 30 juillet 2015

M. Katz a ajouté qu'il avait approuvé les nouvelles exportations après s'être assuré que l'approvisionnement pour la consommation intérieure d'Israël était garanti. D'énormes gisements de gaz ont été découverts au cours des 15 dernières années au large de la côte méditerranéenne d'Israël, mais le gouvernement, afin de s'assurer que le marché local en ait suffisamment à l'avenir, a fixé des limites aux quantités pouvant être vendues à l'étranger.

En 2022, les entreprises énergétiques israéliennes ont produit 21,29 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Les exportations ont été destinées à l'Égypte et à la Jordanie. L'Égypte cherche à jouer un rôle dans l'approvisionnement régional, en vendant son propre gaz et en réexportant le gaz israélien sous forme de gaz naturel liquéfié vers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe.