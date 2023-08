L'Arabie saoudite demande à l’Iran de soutenir sa candidature à l’organisation du Mondial de foot

L'Arabie saoudite a par ailleurs invité le président iranien Ebrahim Raïssi à se rendre à Riyad prochainement

L'Arabie saoudite a demandé à l’Iran de soutenir sa candidature à l'organisation de la Coupe du monde de football, a révélé lundi à l’agence de presse iranienne IRNA, Shiva Qassemipour, membre de la délégation iranienne qui s'est rendue en Arabie saoudite la semaine dernière. La visite dans le Royaume saoudien "a donné lieu à de très bonnes négociations et à des accords entre les deux parties", a-t-il dit.

Fayez Nureldine/AFP Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian (à gauche) et son homologue saoudien Faisal bin Farhan tiennent une conférence de presse conjointe à Riyad le 17 août 2023.

Selon lui, la visite iranienne a été marquée par la demande de soutien de l’Iran à la candidature saoudienne à l'organisation de la Coupe du monde de football 2030 ou 2034. "Les Saoudiens ont annoncé leur intention d'accueillir la Coupe du monde. Ils ont demandé à l'Iran de les aider et de voter en leur faveur lors des réunions internationales à ce sujet", a affirmé Shiva Qassemipour.

Shiva Qassemipour a également dit à l’IRNA que l'Arabie saoudite avait invité le président iranien Ebrahim Raïssi à se rendre à Riyad et que cette visite pourrait avoir lieu prochainement. "Une fois que les négociations et les accords entre les deux parties seront mis en œuvre, ce voyage entrera dans sa phase opérationnelle et le président de la République islamique d'Iran se rendra également en Arabie saoudite".

YASSER AL-ZAYYAT / AFP Le trophée de la Coupe du monde de football

L'Arabie saoudite et l'Iran, rivaux régionaux de longue date, ont signé en mars un accord visant à normaliser les relations entre les deux puissances du Moyen-Orient. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, s'est rendu jeudi dans la ville saoudienne de Jeddah.