Plus de 2 millions de voyageurs se sont rendus à Dubaï via Emirates cet été

De juin à août, Emirates a opéré près de 50 000 vols à destination et en provenance de 140 villes

Cet été, plus de 2 millions de voyageurs se sont rendus à Dubaï via la compagnie aérienne Emirates, ce qui en fait l'un des étés les plus chargés pour la compagnie.

La ville des Emirats a enregistré 8,55 millions de visiteurs internationaux au cours des six premiers mois de 2023, dépassant son chiffre de 8,36 avant la pandémie de coronavirus.

NASSER YOUNES (AFP/Archives) Emirates

La compagnie aérienne Emirates a révélé que les principaux marchés entrants à Dubaï au cours de l'été étaient le Royaume-Uni, l'Inde, l'Allemagne, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Chine, l'Égypte et le Koweït.

De juin à août, Emirates a opéré près de 50 000 vols à destination et en provenance de 140 villes.

Fondée en 1985, Emirates est aujourd'hui l'une des compagnies aériennes au développement le plus rapide au monde. La compagnie est internationalement reconnue pour la qualité de son service puisque plus de 400 distinctions lui ont été attribuées au cours de ces vingt dernières années.