Un terroriste du Hamas tué dans une explosion accidentelle à Gaza

Les autorités de Gaza n'ont pas révélé la cause de l'explosion, mais ont indiqué qu'elle avait tué un membre important de l'aile militaire du Hamas

Les autorités palestiniennes ont annoncé qu'une explosion avait dévasté un site de militants du Hamas dans le centre de la bande de Gaza jeudi, tuant un terroriste et en blessant grièvement un autre. Le ministère de l'Intérieur basé à Gaza n'a pas révélé la cause de l'explosion, mais a indiqué qu'elle avait coûté la vie à Ashraf Hussein, un membre important de l'aile militaire du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam. Cette unité a confirmé que Hussein avait été tué dans ce qu'elles ont décrit comme une explosion accidentelle.

Aucune information n'a été fournie sur la nature de l'installation terroriste touchée à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, ni sur l'étendue des dégâts. Les dirigeants du Hamas à Gaza disposent d'un certain nombre de sites d'entraînement et d'installations souterraines utilisées pour la fabrication d'armes et le stockage de matériaux pour la confection de roquettes. Des explosions accidentelles ont déjà été signalées par le passé dans des laboratoires de fabrication de bombes et des entrepôts de munitions.

AFP / DAVID BUIMOVITCH Un tunnel reliant Gaza à Israël

Le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007 par la force, poussant Israël et l'Égypte à imposer un blocus sur le territoire, principalement pour empêcher les militants de se procurer davantage d'armes. Israël et le Hamas se sont livrés à quatre guerres et ont échangé d'innombrables tirs depuis la prise de contrôle du territoire palestinien par le Hamas.