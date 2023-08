Il s'agit d'une mesure exceptionnelle, alors que l'auteur de l'attaque n'a toujours pas été appréhendé

Dans une manœuvre exceptionnelle, les forces israéliennes ont cartographié la maison du terroriste responsable de l'assassinat de deux Israéliens à Hawara, et ce avant même sa capture. Une telle opération, prélude à la démolition de l'habitation située dans le village d'Akraba près de Naplouse, est particulièrement inhabituelle, dans la mesure où elle intervient généralement après qu'un terroriste a été appréhendé et interrogé, à moins que celui-ci ne soit mort.

Le responsable de cette attaque à l'arme à feu, identifié par des sources palestiniennes comme étant Issa Bani Fadel, a tué samedi à bout portant un Israélien de 60 ans, Shay Silas Nigarkar et son fils de 28 ans, Aviad Nir, alors qu'ils se trouvaient dans une station de lavage de la localité palestinienne. Le terroriste est toujours recherché, cinq jours après les faits, ,alors que l'arme qu'il a utilisée pour perpétrer son attaque a été retrouvée non loin de Hawara.

Après l'opération de cartographie, le père du terroriste a déclaré aux médias : "Des hommes armés sont entrés dans la maison et ont accusé mon fils de l'attaque. Ils ont pris les mesures de la maison et l'ont mise sens dessus dessous. Puis ils m'ont dit : 'Nous ne voulons pas que ton fils meure et que tu sois amené à organiser ses funérailles. Il vaut mieux qu'il se rende et qu'il soit emprisonné plutôt que d'être tué. Il a jusqu'à dimanche pour se rendre.' Je leur ai dit que je ne savais pas où il se trouvait."