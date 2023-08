L'Arabie saoudite annonce un nouvel institut national de la santé

L'Institut permettra d'aider à réduire les coûts des soins de santé

L'Arabie saoudite a annoncé la création d'un nouvel institut national de la santé, afin de faciliter la recherche médicale et les essais cliniques. Il s'agit de l’Institut national saoudien de la Santé (SNIH)

"L'institut supervisera et soutiendra toutes les recherches translationnelles et essais cliniques", a déclaré le ministre saoudien de la Santé, Fahad Aljalajel.

Il a ajouté que l'institut contribuera à la prévention des urgences sanitaires, l'un des objectifs de la Vision saoudienne 2030 et du programme de transformation du secteur de la santé.

AFP Riyadh

Le SNIH jouera un rôle dans l'augmentation du revenu national en développant des produits fabriqués localement pour la prévention, le diagnostic et le traitement. Il aura également pour objectif d'aider les fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux à créer et développer de nouveaux produits.

L'Institut permettra aussi d'aider à réduire les coûts des soins de santé, en attirant des investissements mondiaux et en collectant des fonds pour la recherche. Les hôpitaux saoudiens auront besoin de 110 000 lits supplémentaires d’ici 2030 et de 178 000 d’ici 2050, en appliquant le ratio mondial de 2,7 lits pour 1 000 habitants.

Le programme Vision 2030, a pour objectif de réformer fondamentalement l’économie et la société saoudiennes, en faisant passer le Royaume d’un état pétrolier à une économie productive basée sur la fabrication industrielle et inclue un objectif de soins de santé de qualité pour tous.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a lancé récemment de nombreux projets visant à fournir des solutions de cyber santé.