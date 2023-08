Les officiers de sécurité palestiniens sont devenus des "proies faciles" pour les terroristes

Les officiers cherchent à obtenir différentes sources de revenus

Les hauts responsables politiques palestiniens à Ramallah, dirigés par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont averti que les officiers des organisations de sécurité palestiniens étaient devenus des "proies faciles" aux mains des terroristes.

Cela est dû à la détresse financière de ces officiers qui recherchent des sources alternatives de revenus – une situation exploitée par le Hamas et le Hezbollah.

Alors que les agents reçoivent un paiement partiel de leur salaire, nombre d'entre eux se tournent vers des activités illégales pour compléter leurs revenus et coopèrent également avec des éléments criminels.

Attia Muhammed/Flash90 Jihad islamique

Par ailleurs, le Hamas, le Jihad islamique et le Hezbollah tentent de recruter des membres de l'appareil de sécurité palestinien, dans le but de transférer des informations et des armes.

Au début du mois, le cabinet de sécurité israélien a décidé d'une série de mesures destinées à soutenir l'Autorité palestinienne, conformément à la recommandation du ministère de la Défense et aux promesses qu'Israël a faites aux États-Unis.