Arabie saoudite : nouvelles découvertes archéologiques

Al Abla est l'un des sites miniers anciens les plus importants du sud du pays

L'Arabie saoudite a annoncé avoir fait des découvertes archéologiques importantes sur le site d'Al Abla, un territoire minier de la région d'Asir.

Des réservoirs utilisés pour construire des réservoirs d’eau de pluie dans les maisons et pour l’industrie ont été mis au jour, a indiqué la Commission du patrimoine du royaume.

Les murs et les sols des bâtiments découverts sur le site étaient recouverts de gypse, un minéral utilisé dans la fabrication du plâtre.

Les découvertes, faites au cours de la septième saison de fouilles archéologiques sur le site, mettent en évidence le fait qu''Al Abla est l'un des sites miniers anciens les plus importants du sud du pays, a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne.

Parmi les découvertes les plus remarquables figuraient de petites fioles en verre, des pièces métalliques, des parties de récipients en bronze, des anneaux et des perles en ivoire et des pierres précieuses. Les équipes ont également découvert des bassins d'eau de forme ovale avec un matériau isolant à l'intérieur, ainsi que des broyeurs, des poteries émaillées et des récipients.

Le mois prochain, se tiendra le Sommet international de l'archéologie à AlUla.