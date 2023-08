L'Iran condamne les Etats-Unis pour un coup d'Etat avorté en 1980

En juillet 1980, un groupe d'officiers avait planifié de bombarder la résidence de l'ayatollah Rouhollah Khomeini

La justice iranienne a condamné samedi le gouvernement américain à payer 330 millions de dollars pour son implication présumée dans un coup d'Etat avorté visant à renverser la République islamique en 1980. "Suite à la plainte déposée par les familles des victimes du coup d'Etat de Nojeh, un tribunal de Téhéran a condamné les Etats-Unis à payer 330 millions de dollars", a annoncé l'organe de presse de la justice du pays, Mizan Online.

En juillet 1980, un an après la révolution, un groupe d'officiers de l'armée de l'air avait planifié de bombarder la résidence de l'ayatollah Rouhollah Khomeini et des centres militaires, et de prendre le contrôle de la télévision d'Etat. Mais un jour avant la date prévue de l'opération, plus de 120 personnes avaient été arrêtées pour leur implication présumée. Trois personnes avaient été tuées lors d'affrontements entre les forces du gouvernement et les putschistes autour de la base aérienne de Nojeh, dans l'ouest du pays, où le coup d'Etat aurait dû débuter.

GABRIEL DUVAL / AFP L'Ayatollah Ruhollah Khomeini à Téhéran

"En juillet 2002, une requête a été déposée auprès de la Cour internationale de Téhéran par des familles de trois martyrs du coup d'État de Nojeh contre le gouvernement américain pour avoir planifié et exécuté ce coup d'Etat", a indiqué Mizan Online. Plusieurs officiers de haut rangs parmi lesquels le dernier commandant de l'armée aérienne du Shah avaient été exécutés pour leur rôle dans le coup d'Etat. Le pouvoir avait ensuite effectué une purge au sein de l'armée.

Cette condamnation intervient alors que l'Iran a récemment marqué le 70e anniversaire du coup d'Etat, orchestré en partie par la CIA, ayant renversé en août 1953 le Premier ministre Mohamed Mossadegh, engagé dans un projet de nationalisation du pétrole iranien. Monté sur le trône en 1941, le shah Mohammad Reza Pahlavi avait alors affermi son pouvoir pour régner encore pendant un quart de siècle, avant d'être renversé par la révolution islamique de 1979.