L’enrichissement de l’uranium se poursuit conformément à la loi du pays, dit l'Iran

Plus tôt ce mois-ci, le WSJ a rapporté que l'Iran avait considérablement ralenti le rythme auquel il accumulait de l'uranium enrichi

L'enrichissement de l'uranium par l'Iran se poursuit sur la base d'un cadre établi par le Parlement du pays, a déclaré dimanche le chef du nucléaire de la République islamique, Mohammed Eslami, alors qu'il était interrogé sur les informations selon lesquelles Téhéran allait ralentir son enrichissement de 60 %.

"Notre enrichissement nucléaire se poursuit sur la base de la loi-cadre stratégique", a indiqué Mohammed Eslami, faisant référence à une législation connexe.

Plus tôt ce mois-ci, le Wall Street Journal a rapporté que l'Iran avait considérablement ralenti le rythme auquel il accumulait de l'uranium enrichi, et qu'il avait également dilué une partie de ses stocks, dans l'objectif d'apaiser les tensions avec les États-Unis, afin de relancer des négociations plus larges sur le programme nucléaire. Ces derniers mois, plusieurs informations ont ainsi fait état de discussions parallèles entre Téhéran et Washington pour tenter de renégocier un accord. Les deux pays ont par ailleurs conclu un accord sur un échange de prisonniers, incluant le dégel d'actifs iraniens.

En 2020, le Parlement iranien avait adopté une loi obligeant le gouvernement à prendre des mesures telles que l'intensification de l'enrichissement de l'uranium au-delà de la limite fixée dans l'accord de Vienne de 2015 si les autres parties ne se conformaient pas pleinement à l'accord.

Après que Washington a abandonné l’accord en 2018 et réimposé des sanctions à l'Iran, Téhéran a commencé à violer les restrictions nucléaires énoncées dans celui-ci. L’Iran, qui, en vertu de l’accord ne pouvait enrichir l’uranium qu’à 3,67 %, a commencé à l’enrichir à 60 % de pureté en 2021, une mesure rapprochant la matière fissile des niveaux adaptés au développement d’une bombe.