Cisjordanie : ces Israéliens qui risquent leur vie pour économiser quelques shekels

De nombreux Israéliens se rendent dans les localités palestiniennes pour des soins dentaires, des réparations de voiture ou des meubles à bas coût

A Hawara, cette localité palestinienne devenue le nouvel épicentre du terrorisme en Cisjordanie, les devantures des magasins portent des inscriptions en hébreu, visant clairement à attirer les clients israéliens. Et ceux-ci sont nombreux. Habitants des implantations aux alentours ou de grandes villes israéliennes, ils sont des centaines chaque année à braver le danger pour bénéficier de prix divisés par deux ou par trois. On les voit notamment le samedi y faire leurs achats ou réparer leur véhicule, et ce en dépit des mises en garde de l'armée, qui rappelle qu'ils mettent leur vie en danger. Idem dans les villages voisins de Nabi Elias, Hussan ou Deir Kadis.

Les tragiques piqûres de rappel ne manquent pourtant pas. Depuis le début de l'année, les attentats à l'arme à feu se succèdent à Hawara, souvent meurtriers. Si nombre de ces Israéliens n'avaient fait qu'y passer en voiture faute de choix, samedi dernier, un père et son fils y ont perdu la vie alors qu'ils avaient entrepris de faire laver leur véhicule dans la localité, après s'y être fait soigner les dents. Averti de la présence d'Israéliens par un tiers, le terroriste n'a eu qu'à se rendre à l'endroit où ils se trouvaient, les abattant à bout portant.

En octobre dernier, dans le village palestinien de Hussan près de Beitar illit, un autre Israélien du nom de Yonatan Hershlag avait été blessé à la tête par le jet d'un bloc de béton et sauvé d'un lynchage, alors qu'il y faisait des courses. Après l'incident, il avait confié à Israel Hayom ne pas avoir eu conscience du danger, persuadé que l'appât du gain par la localité empêchait les clients israéliens d'être ciblés.

27A according to israeli law Shay et son fils Aviad

Deux semaines après cet incident, Shalom Sofer, propriétaire d'une épicerie dans l'implantation juive de Kedumim, avait été poignardé alors qu'il faisait ses courses dans la localité palestinienne voisine de Al-Funduk. Il était décédé des suites de ses blessures quelques semaines après. Cinq jours plus tard, un autre Israélien, Ronen Hanania, avait été assassiné alors qu'il faisait ses courses à Hébron. Le mois dernier, des Israéliens entrés dans le village de Deir Kadis en Samarie pour laver leur voiture ont été poursuivis par un terroriste armé d'un couteau. Ils ont réussi à s'enfuir in extremis.

"Les gens ne se rendent pas compte du danger. Ils viennent simplement se faire soigner ou acheter des accessoires sanitaires pour leur salle de bain et sont visés par des terroristes", déplore une source au sein de Tsahal interrogée par Israel Hayom. "Ils risquent leur vie en tentant d'économiser quelques shekels."

Même son de cloche du côté de la police qui alerte depuis des mois sur ce phénomène particulièrement grave : "Une personne qui entre dans la zone A de Cisjordanie peut mourir, sans aucun doute. Peu importe dans quel but l'Israélien est entré dans le village, le motif n'intéresse pas les terroristes. Peu importe s'ils sont entrés pour acheter du pain pita, pour réparer leur voiture ou pour un traitement médical. Le danger est le même. Le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle", a indiqué un haut responsable de la police à Israel Hayom.

Flash90 Les tombes recouvertes de fleurs de Shay Nigerker et son fils Aviad Nir au cimetière d'Ashdod, le 20 août 2023

Si de grands panneaux rouges placés devant les localités palestiniennes en interdisent l'entrée aux Israéliens, dans les faits, il est très difficile de faire appliquer cette mesure : les Arabes israéliens ayant la possibilité de s'y rendre sans être inquiétés, les autorités n'ont pas réellement la possibilité de trier les citoyens israéliens à l'entrée des localités en question. Ainsi, à seulement quelques centaines de mètres du poste de police d'Hébron et du domicile du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, des garagistes palestiniens accueillent des résidents israéliens de l'implantation de Kiryat Arba, située non loin.

Après l'attentat de samedi dernier à Hawara dans lequel Shay Silas Nigarkar et son fils Aviad Nir ont perdu la vie, le président du syndicat des dentistes, le Dr Lior Katsep, a lancé un appel via Israel Hayom : "Je ne sais pas combien de victimes il faut que nous ayons pour que les Israéliens arrêtent de se rendre dans les localités palestiniennes pour se faire soigner. Les gens risquent véritablement leur vie pour des soins dentaires, une voiture ou des meubles à bas coût. Cela doit cesser."

Fut un temps pas si lointain, avant la première et la seconde Intifadas, où les Israéliens se rendaient en masse dans les localités palestiniennes pour faire leurs courses à moindre coût, et ce en toute quiétude. Commerçants et clients y trouvaient leur compte et une belle entente présidait aux transactions. Une époque aujourd'hui largement révolue.