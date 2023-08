Israël déjoue une contrebande d'explosifs à la frontière jordanienne

L'enquête sur la contrebande a été confiée au Shin Bet

Fin juillet, les forces de Tsahal et les gardes-frontières ont réussi à déjouer une contrebande illégale inhabituelle à la frontière jordanienne, près du kibboutz Ashdot Ya'akov, dans la vallée du Jourdain.

Contrairement aux précédentes contrebandes de munitions et d’armes à feu, cette fois-ci, les contrebandiers auraient tenté de faire passer des charges explosives probablement originaires d’Iran. Les explosifs étaient censés arriver de Jordanie jusqu'aux frontières de l'État d'Israël et, de là, atteindre des organisations terroristes en Cisjordanie pour être utilisées pour des attaques contre des citoyens israéliens et des soldats de Tsahal.

Moshe Shai / FLASH90 Vue du "poste d'Allenby", près du pont Allenby, pont qui enjambe le Jourdain et relie la Cisjordanie à la Jordanie. Depuis le traité de paix israélo-jordanien de 1994

L'enquête sur la contrebande a été confiée au Shin Bet. Les responsables de la sécurité ont ensuite retracé l'itinéraire de la contrebande, pour comprendre si la cargaison est arrivée via l'axe de contrebande du Hezbollah et des milices chiites à travers le Liban et Syrie, ou si elle a été introduite clandestinement depuis l'Iran via l'Irak. En fin de semaine, le Shin Bet a révélé que des familles criminelles du secteur arabe de Kfar Qasim et Lod étaient en contact avec le Hezbollah et se procuraient par l'intermédiaire de l'organisation terroriste chiite des explosifs fabriqués en Iran à des fins criminelles.

Israël fait face actuellement à une recrudescence d'attaques contre les Israéliens.