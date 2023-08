450 moutons ont été abattus pour l'événement, et une tonne et demie de shawarma a été servie, ainsi que six tonnes de fruits

"Le plus grand mariage de l'histoire palestinienne" a été célébré jeudi dernier, au nord de Jérusalem. Pas moins de 60 000 invités ont ainsi assisté à l'union d'Ahmad Natsheh, le fils de l'homme d'affaires palestinien Tareq Natsheh. Ce dernier est le fondateur et le PDG du groupe Al-Huda Petroleum, qui exploite une chaîne de stations-service, de supérettes et de cafés en Cisjordanie. Les célébrations ont eu lieu sur un terrain de 4 hectares à la périphérie de la ville de Beit Ur al-Tahta, près de Ramallah, à proximité de la route israélienne 443, qui relie Jérusalem au centre d'Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1695725925336248775 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le magnat palestinien de l'essence n'a pas lésiné sur les moyens pour organiser le mariage de son fils : sur des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, on peut voir d'énormes quantités de nourriture, notamment une file interminable de grandes marmites mijotant de l'agneau, des dizaines de broches à shawarma et de gigantesques plateaux de fruits.

https://twitter.com/i/web/status/1696050058691510595 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon le site d'information Khaberni, le coût de ce mariage dantesque s'est élevé à 1,85 million de dollars (1,7 million d'euros). 450 moutons ont été abattus pour l'événement, et une tonne et demie de shawarma a été servie, ainsi que six tonnes de fruits et une tonne de confiseries. D'autres vidéos montrent la masse d'invités en train de danser au rythme de la musique jouée par un groupe de musiciens, dont la star jordanienne Omar Al-Abdallat. La mère du marié n'a pas été ignorée non plus : une vidéo la montre portant des bijoux et une coiffe en or.